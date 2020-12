Kerk Boekhout in Gingelom krijgt nevenbestemming: "Wel met respect voor het kerkgebeuren" 

De kerk van Boekhout zal naast erediensten in de toekomst ook gebruikt kunnen worden door lokale verenigingen. De gemeente krijgt hier subsidies voor van de Vlaamse overheid. Op dit moment is een ontwerpbureau bezig met de plannen voor de kerk uit te tekenen. "Als we de kerk een nevenbestemming willen geven, moeten we er een keuken en toiletten installeren", zegt burgemeester Patrick Lismont (SP.A). "Er is hier verderop een zaal die wat in verval is geraakt. Dat was een oud schoolgebouw en het is eigendom van de gemeente. We zouden dat misschien best verkopen en met dat geld hier investeringen zoals nutsvoorzieningen doen. Maar als je de kerk een herbestemming wil geven, moet dat gebeuren met respect. Een aantal vierkante meter moet afgeschermd worden van het kerkgebeuren."

Gingelom heeft 11 kerken waarvan enkele al een andere bestemming hebben gekregen. Op dit moment worden ontwerpers gezocht om in de kerk van Gingelom zelf de bibliotheek onder te brengen en wordt bekeken of de kerk van Kortijs kan verkocht worden.