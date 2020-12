Nieuwe "LevensEindeApp" helpt zorgverleners bij ondersteuning van ernstig zieken

Artsen of hulpverleners die vragen hebben of informatie zoeken voor patiënten, die ernstig ziek zijn of niet meer lang zullen leven, kunnen vanaf vandaag de app downloaden. "De app bestaat uit verschillende rubrieken en werkt als een praktische handleiding", vertelt Wim Distelmans, professor in de palliatieve geneeskunde (VUB).

De rubriek "Pijn- en symptoomcontrole" behandelt vragen als "Hoe start ik een goede behandeling met morfine op?". Een tweede rubriek geeft uitleg over hoe je op een goede manier communiceert met mensen die geconfronteerd worden met slecht nieuws. De app beantwoordt daarnaast vragen over wilsverklaringen en euthanasie. Patiënten en hun naasten kunnen de app ook zelf raadplegen als ze hier vragen over hebben.