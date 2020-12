Limburg is de schatkamer van de Vlaamse biodiversiteit

De pijnpunten zijn bekend. Wat er nog rest aan natuur ligt er versnipperd bij. Er is overbemesting en er zijn nog altijd te weinig bosgebieden. Alleen in Limburg is de toestand iets rooskleuriger. Volgens Ignace Schops is dat te danken aan de remmende voorsprong. "We waren destijds de arme regio met heel veel heide en bossen. Doordat we in onze ontwikkeling wat trager waren dan vele regio's in de rest van Vlaanderen, begint dat nu in ons voordeel te spelen".

De cijfers tonen dat ook aan zegt Schops "Zowat de helft van de natuur ligt in Limburg en van alle soorten van planten en dieren vind je 90 procent hier terug. Je moet weten dat heide, moeras en kustduinen nog maar amper 2 procent van Vlaanderen uitmaken maar precies daar treft je een derde van alle bedreigde soorten aan. En Limburg is net bekend voor zijn grote gebieden met paarse heide".