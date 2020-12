Liveblog - Ook VS start met vaccinatie, gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag stabiliseert

In de VS worden vandaag de eerste mensen gevaccineerd met het Pfizervaccin. En het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames in ons land kent nog een heel lichte daling (-2%) in vergelijking met de week ervoor. Elke dag belanden er 185 patiënten in een ziekenhuisbed door COVID-19. Volg het nieuws over het coronavirus in onze liveblog.