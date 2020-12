Maatwerkbedrijven leggen werk neer, ook in Menen: "Corona geeft extra werkdruk, loonsverhoging stelt niks voor"

Die extra inspanning van het personeel wordt amper beloond, vindt de socialistische vakbond. "Het maatwerkpersoneel is onlangs een loonsverhoging beloofd van 1,1 procent, maar dat stelt weinig voor, gezien ze maar 10 euro per uur verdienen", zegt Vanessa Degrendele. "Het gaat dus om een paar tientallen eurocent per week. En dat is niet genoeg. We pleiten er al langer voor dat de mensen in maatwerkbedrijven een brutoloon van 14 euro per uur zouden krijgen, zodat ze ook volwaardig van dat loon kunnen leven. Maar we staan daar dus nog duidelijk ver van af."