Mieke Van Hecke (CD&V) met pensioen in gemeenteraad Gent: “Kijk ernaar uit om pulls voor mijn kleinkinderen te breien”

De politieke loopbaan van Van Hecke begon in 1983 als OCMW-raadslid in Lochristi, waar ze later ook gemeenteraadslid en schepen werd. In 1995 werd ze verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger, een ambt dat ze tot 2004 vervulde. Nadien ging het Van Hecke voor de wind toen ze als eerste vrouw werd aangesteld als topvrouw van het Katholiek Onderwijs. Een taak die ze nog steeds beschouwt als haar droomjob: “In het parlement had ik een netwerk opgebouwd en leren onderhandelen, wat ideaal was voor deze functie.”

Haar terugkeer naar de lokale politiek in 2019 was dus het laatste wapenfeit van Van Hecke. Ze is ook positief over de huidige voorzitter van CD&V: “Coens opent tot nadenken over waar we naartoe willen met de partij en hopelijk wordt er met veel jonge mensen overlegd zodat ook zij aangesproken worden voor het boeiende van de christen-democratie.”

Vervelen gaat ze zich nu echter niet doen. “Ik heb een villa gehuurd aan zee waar ik met mijn partner vaak zal vertoeven, maar ik heb ook nog massa’s boeken liggen en ik kijk ernaar uit om pulls te breien voor mijn kleinkinderen.”