Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden (CD&V): "Inzet drones moet gebeuren met respect voor privacy"

Ook over de woonstbetreding wordt samengezeten. "In principe kan je een woning niet binnengaan zonder toestemming van de procureur", klinkt het bij Verlinden. "In heel veel gevallen gebeurt dat ook. Ook bij de lockdownfeestjes. In bepaalde uitzonderlijke gevallen - als er een dreigend gevaar is voor de volksgezondheid - zou de politie dat ook zonder die toestemming kunnen doen."