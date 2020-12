Moderne kerststal in Wilsele veroorzaakt ophef: "Dat is geen kerststal, daar kweek ik tomaten in"

De moderne kerststal is gemaakt door de Leuvense kunstenaar Pieter Janssens. Hij kreeg de opdracht van de stad Leuven. Hij ontwierp de alternatieve kerststal in zijn atelier in de Molens Van Orshoven aan de Leuvense vaartkom. Het is een kleine serre met kleurrijke glas-en-loodbeschildering. In de serre staan exotische planten, zoals papyrus, palmbomen en olijfbomen. "Die planten zijn bewust gekozen, ze verwijzen naar de planten in de geboortestreek van Jezus", zegt de 53-jarige Janssens.