Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel haalt unieke collectie Japanse prenten eventjes uit de kast

Het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel heeft een uitgebreide collectie Japanse prenten die bijna nooit tentoongesteld wordt, uit de kast gehaald. Omdat de prenten zo extreem lichtgevoelig zijn, blijven ze meestal verborgen voor het oog van de bezoeker. Maar omdat dit zo'n uitzonderlijk jaar is, wordt in het laatste weekend van december een handvol van de uitzonderlijk goed bewaarde prenten even tentoongesteld. Onze reporter Gitte Van Hoyweghen mocht al even in de kast duiken. Bekijk hierboven haar verslag.