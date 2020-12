Natuurrapport 2020: "Vlaanderen gebuisd voor 5,5 van de 6 Europese doelstellingen"

Eerste pijnpunt: de natuur is nog steeds veel te versnipperd in Vlaanderen, waardoor ze zwaar onder druk staat en kwetsbaar blijft, o.a. voor klimaatverandering. Voor dieren en planten is er meestal een status-quo, maar niet in een heel goede toestand, en sommige soorten gaan erop achteruit. "Er is nog steeds veel druk van uitheemse soorten die hier problemen veroorzaken", zegt Van Muylem. Een derde van de inheemse soorten staat op een of andere manier op de rode lijst.



Het enige waar we eigenlijk goed op scoren, is het beheer van de invasieve soorten (uitheemse soorten die zich soms op een agressieve manier hier komen vestigen, red.): "In sommige gevallen slagen we erin om die op tijd op te sporen en terug te dringen. Maar dit is dan ook ongeveer het enige wat goed gegaan is de voorbije tien jaar."