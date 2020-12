Oekraïne wil ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl laten erkennen als Unesco-werelderfgoed

Oekraïne wil de ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl laten erkennen als werelderfgoed bij Unesco, de culturele organisatie van de Verenigde Naties. De ramp in Tsjernobyl was de grootste kernramp in de geschiedenis. "Veel plekken op het Tsjernobyl-complex kunnen bewaard blijven zodat de mensheid zich herinnert wat ons hier is overkomen", zegt de Oekraïense minister van Cultuur.