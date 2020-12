Online Sinterklaas oogst populariteit met bijna half miljoen bezoekers

Met ongeveer 20.000 virtuele bezoekers per dag bereikte het Huis van de Sint dit jaar meer mensen dan wat coördinator Geert Vandenhende vooraf had verwacht: “Ik was zelf geschrokken van de cijfers.” Ter vergelijking: in niet-coronatijden ontvangt het museum op een drukke dag ongeveer 4.000 mensen. Vooral leerkrachten hebben gebruik gemaakt van het online platform. “We hebben een grote databank met emailadressen van leerkrachten. Daardoor konden we Vlaamse scholen doorgaans gemakkelijk bereiken.”