Opening langverwachte kanaalbrug Massenhoven luidt afbraak oude brug in

Afgelopen weekend is de afbraak gestart van de oude brug over het Albertkanaal in Massenhoven. Enkele graafmachines zijn daar nu druk in de weer om de verouderde brug af te breken. Tegen Kerstmis moeten deze werken afgerond zijn.

Om doorgaand verkeer te blijven garanderen, werd een week eerder de nieuwe brug geplaatst. Die komt voorlopig op een tijdelijke locatie. Tegen de lente van volgend jaar krijgt de brug een vaste plek.