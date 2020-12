Oudervereniging schenkt berg speelgoed aan kwetsbare kinderen: "Leerlingen verstopten briefjes met lieve boodschappen"

De vrijwilligers waren verrast over de indrukwekkende oogst. “Zoveel hadden we niet verwacht. We zijn 5 keer met een volle bestelwagen naar De Walhoeve gereden. We verzamelden meer dan 400 boeken, 114 strips, 131 puzzels en 154 gezelschapsspelen. We hadden ook enkele prachtige stukken zoals voetbaltafels, peuterfietsen, rolschaatsen en een skateboard”, vertelt Vanloosveldt fier.

“De kinderen en medewerkers van De Walhoeve waren ongelofelijk blij met het speelgoed. We hebben er veel werk ingestoken, maar de hele actie was zeer hartverwarmend. We hebben elk spelletje gecontroleerd en alle puzzelstukken nageteld, maar alles was nog van heel goede kwaliteit. We hebben zo goed als niets moeten weggooien. Enkele leerlingen verstopten ook briefjes met lieve boodschappen in de geschonken spelletjes. De kinderen van De Walhoeve krijgen tijdens deze tweede lockdown weinig bezoek. De spullen gaan nog beter van pas komen”, besluit Vanloosveldt.