Oxfam : "Corona moet keerpunt worden om wereldwijd te investeren in sociale zekerheid"

"In de meeste ontwikkelingslanden bestaat er helaas geen sociale zekerheid", zegt Van Regenmortel. "Daarom pleit Oxfam er voor om een deel van de budgetten die wereldwijd vrijkomen in de strijd tegen corona te investeren in sociale hulpprogramma's. Er wordt nu (wereldwijd) bijna 12.000 miljard euro in de economie gepompt in de strijd tegen corona. Maar het geld mag niet enkel naar bedrijven gaan. Investeren in de noden van de bevolking is cruciaal".