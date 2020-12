Politie New York doodt schutter die vuur opende op bezoekers van kerstconcert

Het concert vond plaats op het plein voor de kathedraal Saint John the Divine, ten noorden van Central Park. De schutter haalde twee vuurwapens boven op het moment dat het concert net afgelopen was. Drie agenten die tussenkwamen hebben ruim vijftien schoten afgevuurd in de richting van de man, en een van die kogels trof diens hoofd. De man werd in kritieke toestand afgevoerd maar hij overleefde het niet.

Ter plaatse werden twee handvuurwapens gevonden en iets verderop een tas met een volle jerrycan met benzine, koorden, kabels en verschillende messen. In de tas zat ook een bijbel.

Volgens een AFP-journalist, die ter plaatse was, begon de man te schieten toen de enkele honderden aanwezigen na het einde van het concert begonnen te vertrekken, om 4 uur in de namiddag. De man zou ook "Kill me!" geroepen hebben toen hij zelf begon te vuren. Zijn identiteit werd nog niet bekendgemaakt.