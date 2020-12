Pornhub verwijdert grootste deel van video's na aantijgingen van seksueel misbruik en geweld

Zo kon de website niet garanderen dat personen in de video's toestemming gaven om de beelden online te plaatsen of dat ze ouder dan 18 waren. Een ander probleem was volgens The New York Times dat beelden die na een klacht verwijderd zijn telkens opnieuw online verschenen, omdat alle gebruikers van Pornhub de video's konden downloaden en na verwijdering weer uploaden. Zo bleven de video's circuleren en was het voor de slachtoffers bijna onmogelijk om de beelden voorgoed van het internet te zien verdwijnen.