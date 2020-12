Teststrategie schakelt versnelling hoger: grootschalig proefproject met coronasneltesten van start

"Testen, testen, testen", klinkt het bij huisartsenvereniging Domus Medica. "De volgende maanden zal de teststrategie een cruciaal onderdeel zijn om een exitstrategie mogelijk te maken en een derde golf te vermijden." Daarom wordt het proefproject met de sneltesten nu ook opgestart.

"De bedoeling van het pilootproject is om het gebruik van de sneltesten uit te testen", stelt Roel Van Giel van Domus Medica. "De sneltesten zullen gebruikt worden bij coronapatiënten met symptomen. Voor die groep blijken die testen zeer betrouwbaar. Daar is geen discussie over."

"Op termijn zal dankzij het snelle resultaat van de sneltest ook het beleid snel aangepast kunnen worden. Is iemand positief kan die meteen in afzondering geplaatst worden en kan de contactopsporing starten. Als de test negatief is, dan is er andere oorzaak waarmee we aan de slag moeten."