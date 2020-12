Proximus neemt mobiele operator Mobile Vikings over van DPG Media

Het bedrijf werd 13 jaar geleden opgericht en focuste zich van in het begin op jongeren die vooral tuk zijn op mobiele data. Daarbij maakte men vooral het verschil met scherpe prijzen en originele reclamecampagnes.



Proximus is de grootste mobiele operator in België en neemt Mobile Vikings over van DPG Media, het bedrijf vooral bekend van vtm, Het Laatste Nieuws en QMusic. De overname moet wel nog de zegen krijgen van de Mededingingsautoriteit. Die zal oordelen of de overname Proximus niet te machtig maakt op de telecommarkt.