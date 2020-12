Telenet, Vier, De Standaard en Proximus bundelen reclameregie en wapenen zich tegen Google en Facebook

De vier reclameregieën die de handen in elkaar slaan zijn Telenet/SBS, het bedrijf boven de zenders Vier, Vijf en Zes, telecomoperator Proximus en Mediahuis, bekend van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en de Gazet Van Antwerpen. De laatste partner is Pebble Media, de reclameregie voor onder meer de websites van de VRT, in handen van Telenet en de Var (VRT).

Samen willen ze een vuist maken tegen de dominantie van Google en Facebook in de markt van digitale advertenties. De voorbije jaren is alsmaar meer reclamegeld weggestroomd van de lokale mediabedrijven richting Amerika. Het recente rapport over mediaconcentratie van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) leert dat Facebook en Google samen tussen 279 en de 513 miljoen euro advertentiegeld uit Vlaanderen halen. Waarom adverteren bedrijven zo graag bij Google en Facebook? Omdat deze grote techbedrijven op een berg persoonsgegevens van hun gebruikers zitten, waarmee ze heel doelgericht reclameboodschappen kunnen uitsturen.

Met de krachtenbundeling willen de vier reclameregieën ook hier een sterke datapoot uitbouwen. Tegelijk kunnen bedrijven die willen adverteren, voortaan terecht op één plaats, één regie die met onder meer krant Het Nieuwsblad, de tv-zender Vier en de website sporza.be samen maandelijks 70 procent van de Vlamingen bereikt. “Door de rijkdom aan data en de verschillende mediamerken, zullen adverteerders hun klanten doelgerichter en efficiënter kunnen bereiken”, zeggen de partners in een gezamenlijk persbericht. De nieuwe reclameregie wordt een joint-venture tussen Mediahuis (44,4 procent), Telenet/SBS (44,4 procent) en Proximus (11,2 procent). Samen met de reclameregie van DPG Media (Het Laatste Nieuws, VTM, Qmusic) wordt ze de belangrijkste reclameregie van het land.

De VRT, die met haar dochter Var tot nu de helft van Pebble Media in handen heeft, stapt uit het kapitaal van Pebble Media. De openbare omroep doet dus niet mee met de krachtenbundeling. De nieuwe regie blijft wel de reclame werven voor de online VRT-merken zoals een.be en stubru.be.