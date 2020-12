Rijscholen heropenen gedeeltelijk: "Werkgerelateerde rijbewijzen krijgen voorrang"

De verplichte sluiting van anderhalve maand heeft gezorgd voor een serieuze wachtlijst bij rijschool Traffix, met vestigingen in o.a. Meise, Asse en Merchtem. "Alleen al voor de rijlessen voor het zwaar vervoer, zijn wij al drie dagen aan het herplannen", zegt rij-instructeur Luc Van Bogaert in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. Het gaat dan om rijbewijzen C en D, voor vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs. Verder mogen ook alle theorielessen en -examens voor alle rijbewijzen heropstarten. "Het is nu kwestie van al die aanvragen in te plannen en iedereen zo snel mogelijk aan bod te laten komen", legt Van Bogaert uit.