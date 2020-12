School in Dendermonde dicht nadat heel wat kinderen besmet zijn met corona

In Grembergen bij Dendermonde gaat de kleuter- en lagere school VLEK helemaal dicht tot na de kerstvakantie. Omdat er 3 coronabesmettingen waren, waren al 2 klassen uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Maar sinds vandaag is de hele school gesloten omdat uit testresultaten blijkt dat nog heel wat kinderen van die klassen besmet zijn, ook kinderen die geen symptomen hebben.