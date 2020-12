Serviceclub Kiwanis verzamelt zweetstalen in Brugge om coronahonden op te leiden

Deelnemers krijgen 3 hermetisch gesloten zakjes, met gaasverband en wattenpropjes in. De bedoeling is dat je die een half uurtje onder je oksels en in je liesstreekt stopt. Ondertussen word je zelf op corona getest. Na dertig minuten gaan de stalen weer luchtdicht in de zakjes en worden ze ingevroren om later honden mee op te leiden.

Wie graag een staal wil afgeven mag zich melden bij Martin Duflou via mail: martin@duflou.be