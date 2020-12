"10 tot 15 procent van overheidssteun coronacrisis wordt misbruikt", en de overheid kan daar voorlopig weinig aan doen

Tot en met 1 december waren er 2.579 onderzoeken geopend, waarin een vermoeden van fraude is. Tot nog toe kwam het in 395 dossiers tot een terugvordering of boetes. Voor het bedrag van de terugvordering zijn maar cijfers beschikbaar tot eind september; het ging op dat moment om 45 miljoen waarvan er ondertussen 40 miljoen gerecupereerd is. Twee procent van de uitbetaalde uitkeringen, met andere woorden. En ondertussen is het totale bedrag zelfs al opgelopen tot 3,26 miljard (maar er zijn nog geen cijfers over de bijkomende controles).