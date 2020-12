Komen Nederlanders naar België om te winkelen? Burgemeester van Lanaken wil eenvormige aanpak in Limburgse grensgemeenten

Johan Tollenaere, de burgemeester van Maaseik (Open VLD) vindt het daar nog te vroeg voor. "Ik ben daar nogal pragmatisch over. Ik wil ook voorkomen dat we weer discussies krijgen over het sluiten van de grenzen. Nu kwamen er ook al Nederlanders naar Maaseik en omgekeerd gingen er ook inwoners van Maaseik naar Nederland om te winkelen. Dat is tot nu correct verlopen. Dus ik denk niet dat het nodig is om daar meteen zware middelen voor in te zetten."