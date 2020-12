Twee laboratoria onderzoeken of hulpsint (enige) bron van besmetting was in woonzorgcentrum Mol

Het onderzoek moet duidelijk maken of de bewoners en personeelsleden wel degelijk besmet raakten door contact met de hulpsint. "Als de virusstam van de hulpsint en die van de bewoners verschillend is, dan ligt het niet aan de hulpsint dat er zo veel bewoners besmet zijn”, zegt Van Ranst. “Het blijft alsnog onverstandig dat de hulpsint langskwam, maar dan is de hulpsint niet de oorzaak van alle besmettingen.” Van Ranst zegt dat het belangrijk is om dit verder te onderzoeken, om zo meer te weten te komen over het coronavirus in het algemeen. “Zeker bij een besmetting van deze omvang”, klinkt het.