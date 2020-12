Vaccinatie: kwetsbaren en gemotiveerden eerst

Met de vrije keuze als basisprincipe zullen we in eerste instantie beelden zien van oprechte trots, blijdschap en opluchting na toediening van het vaccin. Er is minder kans om er onterecht nadelen aan toe te schrijven, en getuigenissen van gevaccineerden zullen aantonen dat bijwerkingen hooguit beperkt en kortdurend zijn.

Dat alles zal twijfelaars en argwanenden dan weer helpen om hun wantrouwen te laten varen. Natuurlijk zijn we er dan nog niet. Een combinatie van transparante en motiverende communicatie, inzet van vertrouwen­wekkende gezondheidsexperts, middenveld­organisaties en allerlei gedragsondersteunende maatregelen zal nodig blijven om alle bevolkingsgroepen goed te bereiken en ook kansarme groepen evenveel kans te geven om vrijwillig in te schrijven, maar we maken het ons dan alvast niet moeilijker dan nodig. Dus, “keep it simple”, het zal logistiek al moeilijk genoeg zijn.