Verenigde Staten schrappen Soedan officieel van terreurlijst

Soedan kwam in 1993 op de zwarte lijst te staan nadat de VS het land ervan beschuldigde extremistische islamitische groeperingen te ondersteunen. Zo had toenmalig dictator van soedan Omar al-Bashir onderdak verleend aan terroristen van Al Qaeda, onder meer aan Osama Bin Laden. Die laatste woonde tussen 1992 en 1996 in Soedan.

De VS heeft ook raketten afgevuurd op doelwitten in Soedan als vergelding voor de bloedige terreuraanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania. Daarbij vielen toen honderden doden in Nairobi en Dar as-Salaam, veelal Afrikanen.