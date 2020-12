Vernieuwingswerken aan station Diest starten dinsdag

De werken aan de fietsparkings starten dinsdag. Eerst wordt de parking aan de voorkant van het station volledig vernieuwd en uitgebreid. In 2023 beginnen de werken aan de achterkant van het station. In totaal verdubbelt de capaciteit van 420 naar 834 plaatsen.

In de tweede helft van volgend jaar beginnen de werken aan het station zelf. De perrons worden verhoogd, zodat reizigers gemakkelijker in en uit de trein kunnen stappen. Boven de perrons komt een nieuwe voetgangersbrug, met een lift en een trap naar elk perron. De huidige brug wordt afgebroken zodra de nieuwe klaar is. Deze werken moeten in de loop van 2024 klaar zijn.

Later wordt ook het stationsplein heraangelegd en wordt ook het busstation vernieuwd. Er wordt zo'n negen miljoen in het project geïnvesteerd. Gemiddeld nemen 17.000 mensen per week (cijfer van voor de coronacrisis, n.v.d.r.) de trein in het station van Diest.