"Alle hens aan dek" én 190 miljoen euro om zoveel mogelijk Vlamingen aan het werk te krijgen

Voor het opleidings- en loopbaanoffensief wordt 119 miljoen euro uitgetrokken, een hele som geld waarmee de Vlaamse regering louter en alleen wil investeren in de opleiding van mensen, of dat nu werkzoekenden zijn, tijdelijke werklozen of mensen die al aan het werk zijn. Het offensief focust ook op jongeren, om hun overgang naar de arbeidsmarkt zo soepel mogelijk te laten verlopen. De Vlaamse regering en de sociale partners willen ook dat meer mensen zich bijscholen, het opleidingsaanbod moet daarom toegankelijker worden en het online-aanbod zal grondig uitgebreid worden, beloofde minster van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V).

Vlaanderen zet ook door op de digitale transformatie. 50 miljoen euro wordt ervoor uitgetrokken. De Vlaamse regering en de sociale partners uiten de ambitie dat elke werknemer digitaal geletterd zal moeten zijn. "Het is zoals een taal aanleren", aldus minister Crevits. Onder andere via een laagdrempelig online-opleidingsaanbod door de VDAB en Digibanken moet die ambitie waargemaakt worden.

Tot slot willen de Vlaamse regering en de sociale partners ook inzetten op het duurzaam aan het werk houden van mensen. Daarvoor trekken ze 21 miljoen euro uit. Het is niet alleen belangrijk om mensen aan het werk te krijgen, we moeten er ook voor zorgen dat die jobs duurzaam zijn, is de redenering. Daarom moet er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in werkbaarheid (wat inhoudt dat mensen hun job in goede omstandigheden moeten kunnen uitoefenen) en het duurzaam maken van telewerk.