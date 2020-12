Voor het eerst in 26 jaar: trein stopt tijdens het weekend in Ede bij Haaltert

Steven De Troyer en Lien Roelandt van actiecomité Pendelend Haaltert zien de nieuwe dienstregeling als een stap in de goeie richting: “We zijn blij dat er in het station van Ede terug een trein stopt in het weekend en dit voor het eerst in 26 jaar. Die stoptrein gaat nu tot 23u rijden. Tot voor kort was dat maar tot 22u. We zijn verder ook tevreden met het gloednieuwe station in Anderlecht. Pendelaars die op weg zijn naar de campussen van de COOVI scholen in Anderlecht boeken zo veel tijdwinst."