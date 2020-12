Vrouw overleden na steekpartij in Hoboken: partner opgepakt

In de Lissabonstraat in Hoboken werd vanmorgen een vrouw neergestoken. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is overleden.

Volgens het parket gaat het om een conflict in de intrafamiliale sfeer. Er is ook al een verdachte opgepakt. Het gaat om de partner van het slachtoffer. Het gerecht onderzoekt nog wel wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding was van de steekpartij.