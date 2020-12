Waarom hebben coronaslachtoffers geen gezicht?

“Ignace Devisch heeft daar met "Het empathisch teveel" een interessant boek over geschreven. Uitgangspunt is, dat om maatschappelijke problemen op te lossen, een zekere onverschilligheid gewenst is. Wat corona betreft is mensenlevens en het zorgsysteem redden de absolute prioriteit. Dit is de hoofdgedachte die door alle media wordt uitgedragen. Er wordt niet ontkend dat bepaalde economische sectoren of maatschappelijke groepen zwaar lijden onder de maatregelen. Toch wordt men quasi verplicht om "begrip" te tonen, zo niet riskeer je als psychisch ziek of niet geïnformeerd bestempeld te worden. Er leeft "het kan en mag nu eenmaal niet anders".

Ikzelf heb daar mijn twijfels over. Mag er niet nagedacht worden over selectie en menswaardig sterven? Is het geen tijd om het taboe op ouderdom en sterven op te heffen? Vele mensen die overlijden met of aan corona zijn - gelukkig - oud en hebben in het beste geval een mooi leven achter de rug.”