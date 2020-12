Walter Grootaers neemt afscheid van Lierse politiek: "Ik heb me als BV extra  moeten bewijzen"

"In het begin van mijn politieke carrière werd ik als Bekende Vlaming wel wat scheef bekeken. John Lennon zong Woman is The Nigger of The World, maar de BV is 'The Nigger' van de politiek", zegt Grootaers. "Daarom heb ik er altijd een erezaak van gemaakt mijn dossiers volledig te kennen. In ruim 250 gemeenteraden heeft niemand mij erop kunnen betrappen dat ik geen antwoord had op een vraag."