Wereldwijd is een op de drie eikensoorten met uitsterven bedreigd

Het geslacht Quercus, de eik, is een van de grootste geslachten uit de families van de bomen. Er zijn meer dan 400 soorten van en elk jaar worden er nog verschillende nieuwe soorten beschreven. De meeste eiken zijn grote bomen die wel 20 tot 30 meter hoog worden, maar tot het geslacht behoren ook bijvoorbeeld kleine struiken die op droge zandgronden groeien in het westen van de Verenigde Staten of in de bergen van Mexico.

Eiken zijn inheems in 90 landen, vooral in het noordelijk halfrond, en de landen met het grootste aantal soorten zijn Mexico met 164 verschillende soorten, China met 117 soorten, de Verenigde Staten met 91 soorten en Vietnam met 49 soorten.

Meer dan 100 experts hebben nu 5 jaar lang onderzoek gedaan naar 430 eikensoorten, waarvan er 230 nog nooit eerder geëvalueerd waren. Zij hebben in kaart gebracht welke eiken het grootste risico lopen op uitsterven in een nieuw rapport, ‘De rode lijst van eiken 2020’.

De opvallendste conclusie is dat 31 procent van de eikensoorten zich in de gevarenzone bevindt, een aandeel dat hoger is dan dat bij zoogdieren (26 procent) en vogels (14 procent). Het rapport zegt dat de landen met het hoogste aantal bedreigde eiken Mexico (32 soorten), China (36), Vietnam (20) en de Verenigde Staten (16) zijn, niet toevallig ook de landen met de meeste inheemse eikensoorten.

Voor niet minder dan 41 procent van de eikensoorten zijn er redenen om zich zorgen te maken over hun overlevingskansen omdat ze in de categorieën 'ernstig bedreigd', 'bedreigd', 'kwetsbaar', 'gevoelig' of 'gebrek aan gegevens' vallen.