Wie zijn de grootste verliezers van de economische crisis door het coronavirus?

Volgens het planbureau veroorzaakt de hele toestand amper een deuk in de portefeuille van het gemiddelde huisgezin, zelfstandig of loontrekkend, maakt niet uit. Over een heel jaar gerekend bedraagt het gemiddelde verlies 28 euro per maand, of 0,8 procent van het totale inkomen. Armere gezinnen verliezen wat minder - de onderste groep wint een paar euro per maand. Rijkere gezinnen verliezen weer wat meer: 1,6 procent of zo’n 115 euro per maand.