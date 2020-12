Wolf Fencing Team heeft het extra druk, nadat wolf onder slecht geplaatste schrikdraad geraakte in Oudsbergen

Sinds de oprichting van het Wolf Fencing Team in februari 2019 kreeg het team al meer dan 100 hulpvragen van veehouders en hobbyboeren. "En we hebben op ons You Tube-kanaal ook een instructievideo geplaatst, zodat mensen ook zelf aan de slag kunnen. Want we merken dat veel veehouders toch nog terughoudend zijn om onze hulp in te roepen."

Het Agentschap voor Natuur en Bos wil in het voorjaar extra informatie-avonden organiseren voor veehouders, als de coronamaatregelen dat toelaten.