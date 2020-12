Zoektocht in kanaal Hasselt naar vermiste vrouw uit Genk

Gisteren kreeg de politie een melding dat er een auto op het Albertkanaal ter hoogte van de Handelskaai in Hasselt dreef. De hulpdiensten vonden geen inzittenden in de wagen. De auto is ingeschreven in Genk, waarna de politie van Carma het onderzoek overnam.

Intussen is het onderzoek in handen van de Limburgse federale gerechtelijke politie in samenwerking met de zones Carma en Limburg Regio Hoofdstad.