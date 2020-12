10 jaar Arabisch Lente: bracht revolutie beterschap in Tunesië of werd het barre winter? Een tijdslijn

De terreur beperkt zich niet tot Tunesië. Op 14 juli 2016, de Franse nationale feestdag, rijdt een Tunesiër die in Frankrijk woont met een vrachtwagen in op de mensenmassa op de zeedijk in Nice. Hierbij komen 86 mensen om het leven. De aanslag wordt opgeëist door IS. Ook bij zeker 12 andere aanslagen in Europa tussen 2014 en 2019 waren Tunesiërs betrokken.

Uitzichtloosheid drijft jonge mannen in de armen van jihadisme

De aanslagen staan echter niet los van de situatie in Tunesië en zijn buurlanden. Al meteen na het omverwerpen van het oude regime in 2011 groeit de invloed van de radicale islam na jarenlange onderdrukking en een ondergronds bestaan. Door de invloed van de Ennahda-partij worden radicale salafistische bewegingen zoals Ansar al-Sharia genormaliseerd en krijgt hun leer vooral navolging in het arme binnenland.

Daar overheerst de desillusie nadat de revolutie voor veel jonge arbeiders en studenten amper verbetering brengt. Voor hen is er enkel meer werkloosheid en armoede en ze hebben het gevoel dat enkel de elite kon profiteren van de democratie. De uitzichtloze situatie drijft hen in de armen van radicale imams die hen een grote som geld aanbieden om deel te nemen aan de internationale jihad. Bijna 6.000 Tunesiërs verlaten het land om zich aan te sluiten bij IS in Syrië of Libië. De Tunesische overheid houdt 27.000 anderen tegen voordat ze het land uit zijn.

Hierdoor ontstaat een internationaal terreurnetwerk met vertakkingen tot in Europa.

beeld uit ‘De Revolutieroute’ (2012)’