20.000 mijnwerkers krijgen achterstallig pensioen uitbetaald: 200 euro per maand extra

Daardoor hadden de ondergrondse mijnwerkers of hun weduwen recht op een achterstal, daarbij werd wel maar 10 jaar teruggegaan in de tijd. Volgens de KS Vriendenkring zouden in het totaal zowat 20.000 mijnwerkers of hun weduwen in aanmerking komen voor een compensatie van gemiddeld 200 euro per maand. Voor iedere betrokkene wordt een herberekening gemaakt en een zestal weken later worden de pensioenbedragen aangepast en de achterstal uitbetaald. Voor enkele honderden is dat de voorbije week al gebeurd, de anderen zullen tussen nu en einde maart hun herberekening krijgen.