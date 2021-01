21 boeken voor een beter 2021: deze onmisbare titels mag u binnenkort verwachten

In 2015 was de thriller "Het meisje in de trein" o-ve-ral. Het werd dat jaar de best verkochte roman in ons land en het ging wereldwijd al meer dan 20 miljoen keer over de toonbank. "Ideale vakantielectuur", noemt Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans het.

In de zomer komt de Britse auteur Paula Hawkins nu met een opvolger en na vijf jaar stilte zijn de verwachtingen torenhoog. Hawkins lijkt het zekere voor het onzekere te hebben genomen: net als in "Het meisje in de trein" wordt het hoofdpersonage van "In het water" tegen wil en dank betrokken in een gevaarlijk mysterie. Afwachten of Hawkins een eendagsvlieg blijft, dan wel of ze zich hiermee tot nieuwe thrillerkoningin kan kronen.