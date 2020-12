7000 nieuwe bomen voor Boechout

De gemeente Boechout plant een biodiversiteits- en bebossingsproject bij natuurgebied Molenbeekvallei en de bron van de Molenbeek. "Dit project dient voor een groot deel om iets te doen aan de klimaatopwarming", zegt schepen voor Milieu en Klimaat Kris Swaegers (Groen). "Aan de bron proberen we zoveel mogelijk water te bufferen en we gaan ook zo'n 7.000 tot 7.500 bomen planten, wat goed is om de hitte, die eigen is aan de klimaatopwarming, voor een stuk op te vangen."

Er komen ook volkstuintjes en een voedselbos, om bessen te plukken bijvoorbeeld. In een ander deel van het nieuwe bos zal je kunnen wandelen en er komt ook een stuk speelbos. De gemeente hoopt dat ze in de herfst van volgend jaar een grote aanplantingsactie kan doen met de inwoners van Boechout.