Kinderen en begeleiders schrijven boek op schoolbus: "Maurice en de schoolbusfee"

Sint-Lievenspoort in Gent is een kleuter- en basisschool voor kinderen met gehoorstoornissen, spraak- en taalstoornissen en autismespectrumstoornissen. Zoals in wel meer scholen voor buitengewoon onderwijs, komen de kinderen soms van heel ver en moeten dan lang op de bus van en naar school. De reis begint in Aalst en dan worden de kinderen een voor een vanop verschillende locaties opgepikt. Ritten duren gemiddeld 2 à 3 uur. De begeleiders proberen de kinderen wel bezig te houden met kleurboeken, stripverhalen en spelletjes, maar dan nog duren de ritten lang.