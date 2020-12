Al zeker tot krokusvakantie deeltijds afstandsonderwijs in Leuvense middelbare scholen

“Het allerliefst zouden we iedereen terug voltijds op school ontvangen, maar het virus is nog niet weg”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (SP.A). “Daarom gaan we door met deeltijds afstandsonderwijs voor de tweede en derde graad tot aan de krokusvakantie. We evalueren tussentijds en sturen bij indien nodig of mogelijk.”

Voor leerlingen uit praktijkopleidingen, zoals automechanica of haartooi, treffen scholen andere regelingen, omdat praktijklessen moeilijk online kunnen doorgaan. Ook voor bepaalde doelgroepen, zoals de anderstalige leerlingen die een jaar intensief Nederlands leren, of leerlingen met een autismespectrumstoornis, voorzien scholen meer contacturen.