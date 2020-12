Allan Peiper is Ploegleider van het Jaar: “Veel psycholoog spelen en stevig in je schoenen staan”

De inbreng van Peiper bij de Tour-overwinning van Pogacar zat in de voorbereiding van de finale tijdrit. “We hadden die laatste tijdrit tot in de puntjes voorbereid. Na de eerste lockdown zijn we twee keer naar daar geweest en hebben we het materiaal en de versnellingen gefinetuned. Die voorbereiding heeft voor rust gezorgd in het hoofd van Tadej. Dat heeft het verschil gemaakt”, zegt Peiper. Al minimaliseert hij zijn eigen aandeel: “Ik ben niet zeker dat Pogacar de Tour niet zou gewonnen hebben zonder mij.”

Maar hoe is Peiper als ploegleider? “De belangrijkste job is om mijn renners te helpen hun dromen te bereiken." Peiper was tijdens zijn eigen wielercarrière geen hoofdrolspeler in de ploeg: “Ik weet wat het is om in de kou te blijven staan op vlak van materiaal, daarom vind ik het belangrijk om goed te doen voor alle renners van mijn ploeg.”

Naast het minutieus voorbereiden van de individuele programma’s van de verschillende renners heeft Peiper ook aandacht voor het mentale aspect. “De jongens zijn vaak moe en geïrriteerd. Het is daarom belangrijk dat je ze kan blijven motiveren. Je moet dus veel psycholoog spelen en stevig in je schoenen staan.”