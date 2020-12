België test camera’s die je beboeten voor filmpje kijken of bellen achter het stuur

In mensentaal betekent dat: de politie mag de nieuwe camera’s nu nog niet gebruiken. Daarvoor is eerst een aanpassing van de wegcode nodig. Momenteel kan de politie je wel beboeten als ze je met eigen ogen op heterdaad betrapt. Ze kan dat doen op basis van artikel 8.4. “Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.” Andere mogelijke vormen van afleiding zijn niet expliciet verboden in de wegcode, maar kunnen wel beboet worden op basis van artikel 8.3. Daarin staat dat je voortdurend je voertuig goed in de hand moet hebben en steeds in staat moet zijn om alle nodige rijbewegingen uit te voeren. Een inbreuk tegen artikel 8.3 of 8.4 is een inbreuk van de tweede graad en kan je een boete van 116 euro opleveren.

Momenteel kan de politie ook nog geen gebruik maken van camera’s omdat in de wetgeving niet expliciet beschreven staat dat het vaststellen van gsm-gebruik mag gebeuren door middel van een technisch toestel. Er moet dus ook een aanpassing gebeuren aan het Koninklijk Besluit van 18 december 2002. In dit KB staan de overtredingen bepaald die door onbemande automatisch werkende toestellen mogen vastgesteld worden op basis van de foto die ze nemen.