Belgische gamesector is springlevend, maar hangt sterk af van één groot bedrijf

Het aantal bedrijven in ons land dat actief is in de gamesector is de afgelopen twee jaar fors gestegen, van 85 in 2018 naar 114 in 2020. Dat blijkt uit een studie van de Belgische gamefederatie, die ontwikkelaars en verdelers van games vertegenwoordigt. Toch is de sector niet helemaal tevreden, de omzet is tussen 2018 en 2019 met bijna 25 procent gedaald. Volgens David Verbruggen van de Vlaamse gamefederatie ligt dat aan één grote gameontwikkelaar: Larian Studios. "In het jaar waarin ze geen games lanceren, voelen we dat meteen in onze omzet."