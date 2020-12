Beroemde nachtclub Kompass Klub in Gent verhuist, waarheen is nog niet duidelijk

Kompass Klub is een beroemde nachtclub in Gent, bekend van de vele dj-sets. In de zomer organiseerde ze een pop-upbar waar dj-sets via streaming werden gegeven. Een paar jaar geleden kwam de club in opspraak omdat er een drugsdode was gevallen. De Gentse burgemeester liet de club dan even sluiten, maar de plooien werden na een paar maanden gladgestreken.

De club kondigt nu aan dat ze gaat verhuizen. De eigenaar van het gebouw laat het pand slopen om er een nieuwbouw in de plaats te zetten. waar kompass Klub naartoe gaat is nog niet bekend.