Bouwvakker zwaargewond na val in waterput in Bredene

Het arbeidsongeval gebeurde in de Polderstraat in Bredene, vlak bij de Spuikom. Het slachtoffer was aan het werk in een gebouw in aanbouw. In de gang op het gelijksvloers zat een gat richting een waterput. De man liep daar rond 11.00 uur voorbij en had de holte niet opgemerkt. Hij viel, maar kon met zijn armen beletten dat hij helemaal in de put terecht kwam. Hij liep daardoor een complexe armbreuk op.

Toen de hulpdiensten ter plaatse waren, zat het slachtoffer nog altijd deels in de waterput. "Hij hield zich nog altijd vast met zijn armen, terwijl één arm gebroken was", klinkt het. De bouwvakker moest naar het ziekenhuis voor extra verzorging.