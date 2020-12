Brugse ziekenhuizen vragen meer discipline van bezoekers: "We moeten voortdurend mensen aanspreken. Dat is vervelend."

Het personeel van de Brugse ziekenhuizen is het beu dat bezoekers zich niet aan de regels houden. Het gaat dan om mensen die met 2 op consultatie komen, terwijl je eigenlijk alleen moet gaan, of om mensen die geen mondmasker dragen als ze op bezoek komen bij vrienden of familieleden die in het ziekenhuis liggen. En niet alleen het AZ Sint-Lucas heeft er last van. Ook in het AZ Sint Jan zijn er veel mensen die zich niet aan de regels houden, terwijl er daar veel mensen met COVID opgenomen zijn.

Dirk Bernard, hoofdarts van AZ Sint-Lucas: "Wij moeten bijna voortdurend bezoekers aanspreken op het correct dragen van een mondmasker, op het ontsmetten van handen, op het alleen betreden van het ziekenhuis, enzovoort. Dat is erg vervelend, en ook frustrerend. Die tijd en energie zouden we liever steken in het verzorgen van patiënten."